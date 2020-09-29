بي تي إس تستعيد المركز الأول في قائمة بيلبورد 100

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استعادت فرقة بي تي إس الشبابية الكورية المركز الأول في مخطط بيلبورد الرئيسي الفردي أمس الاثنين، بأحدث أغنياتها المنفردة "داينامايت".وأعلنت إدارة "بيلبورد" أمس أن الأغنية عادت إلى المركز الأول بعدما هبطت إلى المركز الثاني، على مخططها "هوت 100"، حيث قام بالاستماع إليها 14 مليون شخص وتم تنزيلها 153 ألف مرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 سبتمبر.ويذكر أن هذه الأغنية التي صدرت يوم 21 أغسطس قد احتلت المركز الأول في مخطط بيلبورد لأول مرة وظلت في المركز الأول لمدة أسبوعين متتاليين.وفي الأسبوع الخامس، استعادت الأغنية، التي تعد أول أغنية باللغة الإنجليزية للفرقة، المركز الأول بعد احتلالها المركز الثاني على القائمة خلال الأسبوعين الماضيين.ويعتمد مخطط بيلبورد لأفضل 100 أغنية شائعة في الولايات المتحدة على عدد مرات الاستماع الإنترنت والمبيعات وعدد مرات البث الإذاعي.