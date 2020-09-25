إقامة المهرجان الرابع للأفلام الكورية في الإمارات في شهر نوفمبر

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تقرر إقامة المهرجان الرابع للأفلام الكورية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الأول وحتى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر القادم عبر الإنترنت، احتفاء بالذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سيول وأبوظبي.وسوف يُفتتح المهرجان الذي ستنظمه السفارة الكورية والمركز الثقافي الكوري في أبوظبي، بفيلم "المغني" الذي يتناول جمال أغاني البانسوري التقليدية الكورية.كما سيتم خلال المهرجان عرض عدد من الأفلام الكورية، وسوف يُختتم بفيلم "مشاة البحرية الذين لم يعودوا"، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية.وضمن فعاليات المهرجان، سيقوم "جو جونغ ريه" مخرج فيلم "المغني" وبطله الممثل "لي بونغ كون"، بعقد لقاء مع معجبي الأفلام الكورية الإماراتيين يوم الثالث من نوفمبر.ويمكن مشاهدة الأفلام التي سيتم عرضها في مهرجان الأفلام الكورية على العنوان التالي:https://k-filmfest2020.splashthat.com