واشنطن تؤكد على ضرورة التعاون مع سيول إزاء أسلحة الصين النووية

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أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح "مارشال بيلينغسلي" على ضرورة التعاون مع كوريا الجنوبية في مواجهة تعزيز الصين لترسانتها النووية.جاء ذلك في اجتماعه مع منسق الدبلوماسية متعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين في سيول، حيث تم في الاجتماع تبادل الآراء حول سبل تقوية التعاون بين سيول وواشنطن في مجال الحد من التسلح.ويقول المراقبون إن زيارة المبعوث الأمريكي إلى سيول تكتسب معنى خاصا لأن كلا من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ونظيره الصيني "وانغ يي" سيقومان بزيارة لكوريا الجنوبية في أوائل شهر سبتمبر القادم.الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد انسحبت في شهر أغسطس من العام الماضي من عضوية معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وألمحت إلى احتمال نشر صواريخها متوسطة المدى في منطقة آسيا، وكانت كوريا الجنوبية من بين الدول الآسيوية المرشحة لنشر الصواريخ الأمريكية فيها.ومن جانبها، دعت الصين كوريا الجنوبية عدة مرات إلى عدم نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في أراضيها.