سيول تؤكد على ضرورة استئناف الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن في أسرع وقت

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بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والأوضاع الإقليمية والدولية الأخرى، مع وزراء خارجية دول نهر ميكونغ، أمس الاثنين.وقالت الوزيرة "كانغ" في الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول نهر ميكونغ وكوريا، الذي عقد عبر الفيديو، إنه لم يطرأ أي تغيير على عزم كوريا إحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة أن استئناف الحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن يعد المهمة الأكثر إلحاحا في هذا الصدد.ودعت كانغ دول نهر ميكونغ الخمس، وهي: فيتنام وكمبيوديا وميانمار ولاوس وتايلاند، إلى الاستمرار في القيام بدور بناء في تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.ومن جانبها، اتفقت دول نهر ميكونغ على أن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية مرتبطان بشكل وثيق بالازدهار الإقليمي، معربة عن تأييدها للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لتحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية واستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.وأكدت الوزيرة الكورية "كانغ" على أهمية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، معربة عن تأييد حكومة سيول لحرية الملاحة البحرية والطيران في المنطقة.