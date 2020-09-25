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الاقتصادية

0.9 % انخفاضا في الإنتاج الصناعي في كوريا خلال أغسطس

Write: 2020-09-29 12:33:45Update: 2020-09-29 13:36:44

0.9 % انخفاضا في الإنتاج الصناعي في كوريا خلال أغسطس

Photo : YONHAP News

شهد الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية أول انخفاض منذ 3 أشهر بسبب عودة انتشار فيروس كورونا.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، انخفض الإنتاج الصناعي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق، وذلك بعد أن سجل الإنتاج الصناعي انخفاضا بنسبة 1.2% في شهر مايو، وزيادة بنسبة 4.1% في يونيو و0.1% في يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج المنتجات الغذائية انخفض بنسبة 7.3%، والسيارات بنسبة4.1% في أغسطس مقارنة بالشهر الأسبق، فيما شهد حجم مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 3% بسبب زيادة حجم مبيعات الأدوات الإلكترونية المنزلية الناجمة عن موسم الأمطار الطويل.
وقال التقرير إن مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال ارتفع بنسبة 0,8% على أساس شهري في أغسطس للشهر الثالث على التوالي. 
كما ارتفع المؤشر المركب الرائد، الذي يتوقع الأداء الاقتصادي المستقبلي في دورة الأعمال، بنسبة 0.6%، للشهر الثالث على التوالي أيضا.
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