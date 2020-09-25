سيول توافق على إرسال إمدادات صحية لبيونغ يانغ بعد مقتل مسؤول وزاري كوري جنوبي

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تبين أن وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية قد وافقت على إرسال إمدادات صحية إلى كوريا الشمالية يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، أي بعد يوم واحد من مقتل مسؤول في وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية الكورية الجنوبية في المياه الكورية الشمالية.وقالت الوزارة إنها وافقت بعد ظهر يوم الثالث والعشرين من سبتمبر على إرسال إمدادات صحية، بما في ذلك كمامات للوجه، وموازين لقياس الحرارة، وحقن.وكان المسؤول الكوري الجنوبي قد قتل برصاص جنود كوريين شماليين مساء يوم الثاني والعشرين من سبتمبر، وفي نفس اليوم عقد مدير المكتب الرئاسي للأمن القومي "صوه هون" اجتماعا طارئا للوزراء المعنيين، بمن فيهم وزير التوحيد الوطني "لي إين يونغ".وقال مسؤول في وزارة التوحيد إن الوزارة اتخذت قرارا بالموافقة على إرسال تلك الإمدادات نظرا لأن الحقائق المتعلقة بمقتل المسؤول الوزاري الكوري الجنوبي لم يكن قد تم تأكيدها.وأضاف أن عملية تسليم الإمدادات إلى كوريا الشمالية ستستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فرصة لإلغاء الموافقة، إذا لزم الأمر.