بدء الازدحام المروري في أول أيام عيد تشوسوك

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بدأ الازدحام المروري على الطرق السريعة في كوريا، الناتج عن كثافة عدد سيارات المواطنين العائدين إلى قراهم قبل يوم واحد من بدء عيد الشكر الكوري التقليدي، تشوسوك، الذي يصادف الغد الخميس.ونتيجة لهذا الازدحام، من المتوقع أن تستغرق المسافة من العاصمة سيول إلى مدينة بوسان 7 ساعات ونصف، وإلى مدينة كوانغ جو 5 ساعات ونصف، وإلى مدينة كانغ ننغ 4 ساعات و10 دقائق.وتتوقع مؤسسة الطرق الكورية أن يخرج حوالي 4 ملايين و570 ألف سيارة إلى الطرق السريعة خلال اليوم، كما يتوقع أن تشهد الطرق السريعة أعلى مستوى من الادحام المروري فيما بين الساعة الحادية عشرة ومنتصف نهار اليوم، وأن تنحسر شدة الازدحام مساء اليوم.تجدر الإشارة إلى أن رسوم استخدام الطرق السريعة كان يتم إلغاؤها في كل الأعياد التقليدية، إلا أنه تم فرضها في هذا العيد من أجل الحد من التنقل للمساعدة على عدم نشر فيروس كورونا.وسيتوجب على المسافرين الذين يستخدمون محطات الراحة على الطرق السريعة خلال فترة العيد الخضوع لقياس درجات الحرارة وكتابة معلوماتهم الشخصية، كما لن يسمح لهم بتناول مأكولات داخل تلك المحطات، ولكن شراؤها وتغليفها فقط.