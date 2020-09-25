تباين في كثافة الرحلات المحلية والدولية في كوريا

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تشهد مطارات الخطوط الجوية المحلية ازدحاما هذه الأيام بسبب زيادة عدد العائدين إلى قراهم في فترة عيد الحصاد، تشو سوك، في الوقت الذي مازالت فيه مطارات الخطوط الجوية الدولية في كوريا تشهد ندرة في المسافرين نتيجة لتداعيات جائحة كورونا. وصرحت مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي مطار إنتشون الدولي حوالي 7 آلاف و600 شخص في المتوسط يوميا خلال فترة عيد الحصاد، بانخفاض نسبته أكثر من 95% بالمقارنة مع العام الماضي.وفي الوقت نفسه، يشهد مطار كيمبو للخطوط الجوية المحلية زيادة مضطردة في عدد ركاب الطائرات العائدين إلى قراهم والمسافرين إلى المناطق السياحية المحلية أيضا.ومن المتوقع أن يستخدم المطارات المحلية خلال هذا العيد حوالي 780 ألف شخص، بنسبة 75 % بالمقارنة مع فترة عيد العام الماضي.ومن أجل منع الإصابة بفيروس كورونا، تطبق الرحلات الجوية نظاما لتوزيع الركاب على الطائرات في مقاعد متباعدة مع ارتداء الكمامات داخل المطارات وداخل الطائرات، كما يتم حظر تناول المأكولات والمشروبات على متن الطائرات.