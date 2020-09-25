الرئيس مون يهنئ الشعب الكوري بعيد تشوسوك

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قدم الرئيس "مون جيه إين" تهنئة للشعب الكوري بمناسبة عيد الحصاد تشو سوك، قال فيها إنه يتمنى لكوريا عيدا سعيدا وأن يصبح الغد أفضل من اليوم.وأضاف الرئيس في رسالة عبر الفيديو أذيعت أمس أن احتفال كوريا بالعيد هذه المرة يأتي في وقت صعب، حيث قام الكثير من الناس بتأجيل اللقاءات لمنع نشر فيروس كورونا، لكن الأيام العادية والقيمة ستعود إلينا حتما.وقدم الرئيس شكره للشعب على تحمله المضايقات الناتجة عن التباعد الاجتماعي، مؤكدا على أن ذلك يساعد كثيرا على سرعة العودة إلى الأيام العادية بشكل تدريجي.وبالإضافة إلى ذلك، أعرب عن تعازيه لأسر ضحايا وباء كورونا، وأعرب أيضا عن أمنياته بشفاء المصابين، وامتنانه للطواقم الطبية وكوادر الوقاية الوبائية ورجال الشرطة والإطفاء.وقال إننا نستعد لعصر جديد سيكون فيه أمن الآخرين جزء من أمننا الشخصي، مشددا على أن الحكومة ستعمل على النجاح في الوقاية وحماية الاقتصاد جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب الذين يتحملون الصعوبات، كما ستقوم بتعزيز المزيد من شبكة الأمان الاجتماعي والمضي قدما نحو الازدهار التشاركي.