الإصابات الجديدة بكورونا تعود إلى مستوى 3 أرقام

Photo : YONHAP News

بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 113 حالة، ليعود معدل الإصابات اليومية إلى مستوى 3 أرقام مرة أخرى.ومن بين الحالات الجديدة 93 حالة محلية المصدر، و20 حالة لدى الوافدين من الخارج.وحسب المناطق، شهدت سيول 51 حالة، ومقاطعة كيونغ كي 21 حالة، ومدينة بوسان 5 حالات، وكل من مدينة إنتشون ومقاطعة شمال كيونغ سانغ 4 حالات، ومدينة كوانغ جو 3 حالات.وبلغ عدد المرضى في حالات خطيرة 109 مرضى، بينما زاد عدد الوفيات بـ6 أشخاص، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات التراكمي 413، وتبلغ نسبة الوفاة 1.73 %.ومع استمرار الإصابات الجماعية، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة في مستشفى "دانا" المتخصص في الطب النفسي في سيول 28 حالة.تجدر الإشارة إلى أن هذا المستشفى كان قد شهد حالتي إصابة بالفيروس بين المرضى المقيمين فيه يوم 28 من هذا الشهر، وبالتالي تم إجراء فحوص على جميع المرضى المقيمين والعاملين في المستشفى، حيث اتضح وجود حالات إصابة مؤكدة بالفيروس تبلغ 28 حالة من بين إجمالي 166 مريضا هناك.وقد فرضت السلطات الصحية حجرا جماعيا على المستشفى من أجل إجراء المزيد من الفحوص الوبائية.