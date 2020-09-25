كوريا الشمالية تقول إنها لن تبيع كرامتها مقابل تحسين الاقتصاد

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ألقى "كيم سونغ" سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كلمة رئيسية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد أمس الثلاثاء، قال فيها إن بناء عالم سلمي خالٍ من الحروب يمثل هدفا أساسيا لبلاده، حيث ظلت تفعل كل ما هو ممكن من أجل تحقيقه، لكنها توصلت إلى أن السلام لن يأتي دون الحصول قوة رادعة.وأضاف أن بلاده حصلت على تلك القوة الفعالة، وأن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية يتم الدفاع عنهما بثبات. وأشار إلى أنه على الرغم من الضرورة الملحة لبناء اقتصاد كوريا الشمالية، إلا أنها لن تبيع كرامتها التي ظلت تحافظ عليها مثل حفاظها الحياة، لأي سبب من الأسباب.وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال السفير الكوري الشمالي إن بلاده آمنة ومسيطرة تماما على الأوضاع الوبائية المحلية بفضل حكمة وحسم زعيمها "كيم جونغ اون"، لكنه لم يطرح أي رد فعل إزاء الاقتراح الخاص بإنشاء جهاز خاص للتعاون في الوقاية الوبائية في منطقة شمال شرق آسيا يشمل الكوريتين والصين واليابان ومنغوليا، والذي كان قد طرحه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في كلمته التي ألقاها يوم 22 من هذا الشهر أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ويذكر أن السفير الكوري الشمالي كان قد رفع من مستوى الانتقادات ضد الولايات المتحدة خلال كلمته السابقة التي ألقاها في اجتماعات الأمم المتحدة في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث دعاها حينذاك إلى تنفيذ بيان سنغافوره المشترك، لكنه لم يشر هذه المرة إلى الولايات المتحدة في كلمته بالأمس.