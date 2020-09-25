تقديم 3.3 تريليون وون دعما لـ7.44 مليون كوري قبل عيد تشوسوك

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تم تقديم 3 تريليونات و300 مليار وون كدعم مالي إلى 7 ملايين و440 ألف مواطن كوري من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين في المهن الخاصة والعاملين المستقلين، الذين تضرروا بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.وبلغ عدد الذين لم يستفيدوا من الدعم المادي بسبب عدم التقدم بطلبات رغم أنهم ضمن قائمة المدعومين، حوالي 600 ألف شخص.وكشفت وزارة المالية والاستراتيجية اليوم عن تقرير حول نتائج تقديم الدعم قبل عيد تشوسوك، في إطار الخطة الرابعة للميزانية الإضافية.يشار إلى أن حجم الميزانية الإضافية الرابعة بلغ 7 تريليونات و800 مليار وون، منها 5 تريليونات و400 مليار وون قدمت إلى الأجهزة المنفذة للمشروعات ذات الصلة بعد موافقة البرلمان على الخطة مباشرة.واستهدفت الخطة تقديم مساعدات مالية إلى 8 ملايين و41 ألف شخص بمن فيهم مليونان و410 آلاف شخص في مجال إنشاء المشروعات الجديدة، و5 ملايين و80 ألف شخص في مجال رعاية الأطفال الخاصة، و464 ألف شخص في مجال دعم استقرار الوظائف، و60 ألف شخص في مجال دعم الشباب للحصول على فرص العمل.وبلغ عدد الذين تلقوا مساعدات مالية قبل حلول إجارة العيد 7 ملايين و442 ألف شخص، بينما بلغت قيمة المساعدات المقدمة 3 تريليونات و300 مليار وون.أما عدد المواطنين الذين لم يتلقوا المساعدات من الحكومة رغم أنهم ضمن قائمة المستفيدين فقد بلغ 599 ألف شخص.يذكر أن الحكومة كانت قد أرسلت رسائل نصية إلى كل الأشخاص ضمن قائمة المستفيدين تخبرهم بالتقدم بطلب، لكنهم لم يتقدموا بتلك الطلبات حتى الآن.وتنوي الحكومة إعادة إرسال رسائل نصية إليهم مرة أخرى لتقديم المعلومات عن طرق التقدم بالطلبات.