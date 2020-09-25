الزعيم الكوري الشمالي يهنئ الصين بمرور 71 عاما على تأسيس الدولة الجديدة

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" اليومية الكورية الشمالية اليوم إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بمناسبة مرور 71 عاما على إنشاء الصين الجديدة، أكد فيها على علاقات الصداقة الكورية الشمالية الصينية.وأشار كيم في رسالته إلى أن الشعب الصيني أحرز إنجازات ملحوظة في بناء المبدأ الاشتراكي تحت القيادة الحكيمة للحزب الشيوعي الصيني على مدار 71 عاما بعد تأسيس الصين الجديدة.كما أنه مع الحزب والشعب الكوري الشمالي سيكونون مع الرئيس والحزب الشيوعي والشعب الصيني دون تغيير في طريق تحقيق الإنجازات المشتركة التي تحمي وتعزز الاشتراكية.كما أشار إلى أن الانتقادات والضغوط المتزايدة من قبل القوى المعادية لن تتمكن من هدم ثقة الشعب بالرئيس والحزب الشيوعي الصيني، ولن تتمكن أيضا من تعطيل الشعب الصيني عن السير في طريقه الذي اختاره بنفسه.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية ظلت تدعم موقف الصين فيما يتعلق بمسألة قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ وغيرها من القضايا، في مواجهة الصراعات الأمريكية الصينية المتفاقمة.