نسبة تأييد الرئيس مون تصل إلى 47%

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أجرت هيئة كي بي إس استطلاعا للرأي حول القضايا السياسية الراهنة للتعرف على توجهات آراء الكوريين بمناسبة عيد الحصاد تشوسوك الذي يصادف اليوم.وردا على سؤال حول تقييم المشاركين لكفاءة الرئيس "مون جيه إين" في إدارة الشؤون الوطنية، قال 47 % من المشاركين في الاستطلاع إنه جيد، بينما أجاب 48.6% بأنه سيئ.يشار إلى أن الفارق بين الجانبين يقع ضمن نطاق الخطأ، لكن التقييم الإيجابي لسياسات الرئيس مون ظل ينخفض منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، مقابل ارتفاع التقييم السلبي.وحول أنسب شخصية للرئاسة القادمة، تصدر "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة كيونغ كي، و"لي ناك يون" زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم آراء المشاركين، ورغم أن الفارق بينهما أيضا ضمن نطاق الخطأ، إلا أنه زاد قليلا بالمقارنة مع ما كان عليه قبل 10 أيام.وجاء بعدهما كل من "هونغ جون بيو" و"آن تشول سو" و"او سيه هون" و"هوانغ كيو آن" و" لي سونغ مين"، لكن واحدا من بين كل أربعة مشاركين قال إنه ليس هناك شخصية جديرة بتولي الرئاسة القادمة.وردا على سؤال حول الحزب الذي يحظى بتأييدهم، أجاب 31.7 % بأنه الحزب الديمقراطي الحاكم، بينما أجاب 20.6 % بحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، وجاء بعدهما حزب العدالة ثم حزب الشعب ثم الحزب الديمقراطي المفتوح بالترتيب، بينما أجاب 37% منهم بأنهم لا يؤيدون أي حزب.تجدر الإشارة إلى أن كي بي إس أجرت هذا المسح على 1,001 من المواطنين الكوريين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما في مختلف أنحاء البلاد، بدءا من يوم 26 سبتمبر وعلى مدار 3 أيام.