تجارة كوريا الشمالية مع الصين تنخفض بـ70%

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بلغ حجم صادرات كوريا الشمالية إلى الصين 41 مليونا و920 ألف دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 70.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم وارداتها من الصين فبلغ 470 مليون دولار، بانخفاض نسبته 70.2%.جاء ذلك في تقرير قدمته وزارة التوحيد الوطني للنائب البرلماني "جون هيه تشول" التابع للحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الجمعة، حيث أشار التقرير إلى أن معدل اعتماد تجارة كوريا الشمالية على الصين قد شهد زيادة في العام الماضي، ليصل إلى 95.4% ، بعد أن كان 67.1% في عام 2007.ومن بين المنتجات الصينية العشرة الأوائل التي استوردتها كوريا الشمالية في العام الماضي: المنسوجات، وزيوت فول الصويا، والأرز، وقطع غيار السيارات، والدقيق، والأدوية، والبلاط، والأثاث، والإطارات، بالإضافة الى منتجات التريكو.وأرجع التقرير السبب في الانخفاض الحاد في حجم تجارة كوريا الشمالية مع الصين إلى إجراءات الحجر الصحي التي اتخذذتها كوريا الشمالية لمنع انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق الحدود مع الصين منذ أواخر شهر يناير الماضي.