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السياسية

سيول وواشنطن تبحثان القضايا الثنائية الرئيسية بينهما والأوضاع الإقليمية

Write: 2020-10-02 11:17:22Update: 2020-10-02 16:58:38

سيول وواشنطن تبحثان القضايا الثنائية الرئيسية بينهما والأوضاع الإقليمية

Photo : YONHAP News

أجرى مدير مكتب الأمن القومي في كوريا "صوه هون" أمس الخميس محادثات هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين"، حيث تم تبادل معه الآراء حول القضايا الثنائية الرئيسية والأوضاع الإقليمية الراهنة.
واتفق الجانبان على تعزيز دورهما في التنسيق  باستخدام مختلف الوسائل بشأن حل القضايا الثنائية العالقة بين سيول وواشنطن.
كما اتفقا على الاستمرار في عقد مباحثات بين البلدين حول التحالف بينهما وسبل إحراز تقدم في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نظام سلام مستدام فيها.
وفيما يتعلق بحادث مقتل مسؤول وزاري كوري جنوبي من قبل الجنود الكوريين الشماليين في المياه الغربية، قدم المسؤول الأمريكي عن تعازيه لأسرة الضحية والشعب الكوري الجنوبي، معربا عن موقف الحكومة الأمريكية الذي يدعم الجهود التي تبذلها حكومة سيول لحل هذه القضية من خلال الحوار بين الكوريتين.
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