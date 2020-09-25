الرئيس مون يجرى مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية ميركل

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، حيث طلب منها دعم ألمانيا لوزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" في مساعيها كمرشحة في انتخابات اختيار الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية.وخلال المكالمة الهاتفية التي استغرقت حوالي 20 دقيقة، أعرب الرئيس "مون" عن اعتقاده بأن الوزيرة الكورية "يو" تعد أفضل شخص سيكون قادرا على تطوير منظمة التجارة العالمية واستعادة الثقة بها.وأضاف أن الحكومة الكورية لديها قناعة راسخة تدعو إلى حماية نظام التجارة متعدد الأطراف وتنميته بقيادة منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن الوزيرة "يو" قادرة على تحقيق تلك القناعة.ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية "ميركل" إن المرشحة الكورية "يو" لديها القدرات والخبرات الكافية لتولى منصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية.وبالإضافة إلى ذلك، قدم الرئيس "مون" تهانيه القلبية لألمانيا بمناسبة مرور 30 عاما على توحيدها، قائلا إن هذه المناسبة لها معنى خاص للشعب الكوري الذي يرغب في السلام والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية.