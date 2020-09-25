تقرير يؤكد استمرار كوريا الشمالية في تعزيز ترسانتها النووية

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قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن كوريا الشمالية مستمرة في إنشاء مرافقها الخاصة بحماية أسحلتها النووية، وتعزيز ترسانتها من الرؤوس النووية.وأضافت الصحيفة نقلا عن تقرير أخير أعده خبراء مستقلون في لجنة العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن الخبراء يعتقدون أن كوريا الشمالية تقوم الآن بإنتاج مواد انشطارية في مرافقها النووية تكفي لإنتاج 7 رؤوس حربية نووية سنويا، مشيرين إلى احتمال أن تكون بيونغ يانغ قد قامت بإنتاج 15 رأسا نوويا منذ القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأولى التي عقدت في سنغافوره في شهر يونيو من عام 2018، وحتى الآن.وكان التقريرالأخير للجنة العقوبات قد أشار إلى أن كوريا الشمالية قامت بتصغير حجم الرؤوس النووية بحيث يمكن تحميلها على صواريخها الباليستية.ويذكر أن كوريا الشمالية توقفت عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ طويلة المدى منذ قمة سنغافوره بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".