8 أشخاص يظهرون ردود فعل غير طبيعية على لقاحات الإنفلونزا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية أمس الخميس إن ثمانية من بين ما يقرب من 2000 مواطن كوري جنوبي كانوا قد تلقوا لقاحات ضد الإنفلونزا، قد ظهرت عليهم ردود فعل غير طبيعية.وأوضحت الوكالة أنه حتى يوم الأربعاء، تم حقن 1910 أشخاص باللقاحات التي يشتبه في تعرضها لدرجة حرارة الغرفة، بزيادة 548 عن اليوم السابق. ومن بينهم، قال اثنان إنهما يعانيان من قشعريرة وصداع وغثيان بعد حقنها باللقاحات، وقال الشخصان الثالث والرابع إنهما أصيبا بقشعريرة وإسهال.ومع ذلك، قالت الوكالة إن ظروف الأشخاص الأربعة تحسنت منذ ذلك الحين، وأضافت أن الأشخاص الأربعة الآخرين أصيبوا بحمى وقشعريرة قبل أن تتحسن حالتهم. ويذكر أنه يجب تخزين اللقاحات غير المستخدمة في ثلاجات، حيث قد يؤدي تعرضها لدرجة الحرارة العادية إلى تقليل فاعلية اللقاح وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يقي منها اللقاح. وحتى الآن لم يتم تحديد سلامة تلك اللقاحات التي تكون قد تعرضت لدرجات حرارة عادية. ومن المتوقع أن يتم إجراء دراسة حول سلامة تلك اللقاحات المكشوفة مطلع الأسبوع القادم.