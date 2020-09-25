كوريا وكمبوديا تعقدان الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

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من المقرر عقد الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وكمبوديا خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من أكتوبر الجاري، عبر الفيديو.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين إن المدير العام لمكتب اتفاقية التجارة الحرة في الوزارة "نوه كون كي" سوف يمثل الجانب الكوري المكون من مسؤولي الوزارات ذات الصلة، فيما يمثل الجانب الكمبودي نائب وزير التجارة "شيم سوكينغ".وقد بدأت كوريا الجنوبية مفاوضات التجارة الحرة مع كمبوديا في شهر يوليو الماضي بعد أكثر من عام على اقتراح رئيس الوزراء الكمبودي "هون سين" التحضير لاتفاقية تجارة حرة ثنائية، خلال قمته مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" في بنوم بنه في مارس عام 2019.وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كمبوديا سيسهم في خلق جو ملائم لتوسيع سوق الصادرات الكورية في دول جنوب شرق آسيا وتعزيز القوة التنافسية للشركات الكورية.الجدير بالذكر أن كمبوديا سجلت نموا اقتصاديا بمعدل يزيد على 7% سنويا منذ عام 2011، كما أن لديها طاقة كامنة عالية للنمو نظرا لأن نسبة الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من بين مواطنيها تبلغ 72% من إجمالي عدد السكان.