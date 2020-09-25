وزيرة الخارجية الكورية تجرى مباحثات هاتفية مع نظيرها الأمريكي

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اليوم الاثنين مباحثات هاتفية مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" الذي قرر تأجيل زيارته لكوريا الجنوبية.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن هذه المكالمة قد تمت بناء على طلب من الوزير الأمريكي "بومبيو"، الذي قدم خلال الاتصال الهاتفي شرحا حول سبب تأجيل زيارته لسيول والتي كان من المقرر أن تتم في غضون هذا الأسبوع.ومن جانبها أعربت الوزيرة الكورية "كانغ" عن أمل حكومة سيول في الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا ترامب" من الإصابة بفيروس كورونا.كما طالبت نظيرها الأمريكي بدعم بلاده لوزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" التي ترشحت لانتخابات الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية.وتبادل الوزيران أيضا الآراء حول العلاقات بين سيول وواشنطن، والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.