ترامب ينشر فيديو من المستشفى يؤكد فيه أنه يشعر بتحسن كبير

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قدم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تحديثا بشأن صحته أول من أمس السبت، حيث قال إنه "يشعر بتحسن كبير الآن" ويعتقد أنه سيعود قريبا إلى حياته العادية.وقد تم نقل ترامب إلى مستشفى عسكري يوم الجمعة بعد أن ثبتت إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.وقال ترامب، في مقطع فيديو مدته أربع دقائق من مركز "والتر ريد" الطبي، إنه لم يكن على ما يرام عندما جاء إلى المستشفى، لكنه بدأ يشعر بالتحسن. وأضاف أن الأيام القليلة القادمة ستكون الاختبار الحقيقي.وقال ترامب أيضا إنه يعتقد أنه سيعود قريبا ويتطلع إلى إنهاء حملته الانتخابية. وقالت وسائل الإعلام الأجنبية إن ترامب تحدث بشكل متزن ولم يظهر أي علامات على صعوبة في التنفس خلال ذلك الفيديو.