توقعات بإعفاء رجال الأعمال من كوريا الجنوبية واليابان من قيود الدخول

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من المتوقع أن تخفف كوريا الجنوبية واليابان حظر الدخول على المسافرين من الجانبين في المستقبل القريب، بدءا من رجال الأعمال.وصرح مصدر دبلوماسي في سيول أمس الأحد بأن البلدين في المرحلة النهائية من المناقشات ذات الصلة، موضحا أنهما ينسقان صياغة الاتفاقية ويفكران في إصدار الإعلان ذي الصلة خلال هذا الشهر.كما قال مسؤول من وزارة الخارجية في سيول إن هناك تقدما في المناقشات، على الرغم من أنه من الصعب تأكيد موعد صدور الإعلان أو تخفيف حظر الدخول.ومن المتوقع أن يكون هناك عدد محدود من رجال الأعمال كأول المستفيدين من تخفيف الإجراءات، ثم سيزداد العدد بشكل مضطرد، بحيث يتم إعفاء رجال الأعمال من كلا البلدين من الخضوع للعزل الإلزامي لمدة أسبوعين بشرط أن يقدموا نتائج اختبار فيروس كورونا سلبية قبل المغادرة، وأن يتم اختبارهم مرة أخرى بعد الوصول.