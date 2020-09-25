ترامب يتحسن وتوقعات بخروجه من المستشفى اليوم

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قال الفريق الطبي الذي يتولى علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن ترامب قد يخرج من المستشفى في غضون اليوم الاثنين إذا استمرت حالته في التحسن.ووفقا لتقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ووسائل إعلام أخرى، أدلى طبيب البيت الأبيض "شون كونلي" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، حيث يتلقى الرئيس علاجا بسبب إصابته بفيروس كورونا.كما قال "بريان غاريبالدي"، وهو أحد أطباء ترامب، إن الرئيس ظل مستيقظا وكان في حالة جيدة. وأضاف أنه إذا استمرت حالته كما كانت يوم الأحد، فقد يقرر الأطباء خروجه في غضون يوم الاثنين إلى البيت الأبيض، حيث يمكن أن يواصل تلقي العلاج هناك.وفي غضون ذلك، اعترف "كونلي" بأن مستويات الأوكسجين لدى الرئيس قد انخفضت مرتين وأنه تلقى أوكسجين إضافيا.