السلطات الكورية تفرض غرامة على عدم ارتداء الكمامات بدءا من 13 نوفمبر

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية فرض غرامة على الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة الوجه في الأماكن العامة ووسائل النقل العام اعتبارا من يوم 13 نوفمبر.وفي أحدث جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأحد إنه سيُطلب من الناس ارتداء أقنعة في وسائل النقل العام وفي المرافق الطبية ودور الحضانة والمظاهرات.وسوف يواجه المخالفون غرامة تصل إلى 100 ألف وون.ومع ذلك، سيتم إعفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما والذين لا يستطيعون ارتداء أقنعة لأسباب طبية. ولن يتم فرض غرامات على خلع الأقنعة في أثناء تناول الوجبات والسباحة واستوديوهات البث.وسوف يتم تخصيص فترة سماح مدتها 30 يوما للأقنعة الإلزامية في مثل هذه الأماكن اعتبارا من يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.