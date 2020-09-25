وزيرة الخارجية تعرب عن أسفها لقيام زوجها برحلة إلى الولايات المتحدة

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أعربت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" عن أسفها إزاء قيام زوجها برحلة إلى الولايات المتحدة وسط جائحة كورونا.وجاءت هذه التصريحات بعد أن كشف تقرير بثته قناة كي بي إس عن أن "لي إيل بيونغ"، زوج وزيرة الخارجية، قد غادر إلى الولايات المتحدة أول من أمس السبت للقيام بجولة على متن يخت على الرغم من تحذير الحكومة من السفر.وأشار التقرير إلى أن "لي" يخطط لشراء يخت واستخدامه للسفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وقالت كانغ للصحفيين أمس الأحد إنها تشعر بالأسف على ذلك، ولكن من الصعب عليها أن تجبره على العودة لأنه كان يخطط لهذه الرحلة منذ فترة طويلة وأنه قرر القيام بها أخيرا بعد تأجيلات متكررة.وفي اجتماع مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية أمس، أعربت كانغ عن أسفها لقيام زوجها بهذه الرحلة في الوقت الذي تطلب فيه الوزارة من الجمهور الامتناع عن الرحلات والأنشطة الخارجية. ويذكر أن رحلة "لي" جاءت وسط تحذير حكومي خاص بالسفر يطلب من الجمهور إما إلغاء أو تأجيل الرحلات الخارجية بسبب مخاوف نشر وباء كورونا.