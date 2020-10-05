انتقادات لترامب بسبب خروجه من المستشفى لتحية مؤيديه

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خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتلقى حاليا العلاج لإصابته بفيروس كورونا، لفترة قصيرة من المستشفى العسكري الذي يقيم فيه، من أجل تحية أنصاره، يوم أمس الأحد.وقال تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، إن ترامب غادر لفترة وجيزة مركز "والتر ريد" الطبي الوطني في سيارة أمام حشود من المؤيدين المصطفين في الشارع بالخارج. وشوهد ترامب وهو يرتدي قناعا في مؤخرة سيارة دفع رباعي بطيئة الحركة وهو يلوح للحشود المتجمعة. وفي منشور بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إنها كانت "رحلة ممتعة للغاية وأنه تعلم الكثير عن فيروس كورونا".لكن خطوته المفاجئة أثارت انتقادات حادة من قبل خبراء الصحة ووسائل الإعلام، حيث قالت صحيفة "ذا هيل" السياسية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إن هذه الخطوة أثارت مخاوف أمنية فورية، كما أثارت الغضب تجاه الرئيس المصاب بمرض شديد العدوى وكان بصحبته اثنان من عملاء الخدمة السرية في السيارة، مما قد يعرضهما للخطر.