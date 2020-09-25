سون هونغ مين يسجل هدفين بعد شفائه من الإصابة

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قدم اللاعب الكوري الجنوبي "سون هونغ مين" لاعب نادي "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنجليزي، أداء جيدا أمس الأحد بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة، حيث سجل هدفين بنفسه وصنع هدفا آخر في مباراة فريقه ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق "مانشستر يونايتد" التي أقيمت في "أولد ترافورد" في منطقة مانشستر في إنجلترا.وقد تعرض سون لإصابة في أوتار الركبة في مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل 1-1 مع فريق نيوكاسل يوم 27 سبتمبر، وتوقع المدرب "جوزيه مورينيو" توقعات قاتمة له في ذلك الوقت، قائلا إن سون سوف "يتغيب لبعض الوقت".لكن سون تغيب عن مباراتين فقط، ثم أظهر أداء قويا في أول مباراة له بعد العودة من الإصابة.وقد سجل اللاعب الكوري حتى الآن سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في موسم 2020-2021 الذي بدأ مؤخرا.