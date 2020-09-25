الديون في كوريا تبلغ حوالي 5 آلاف تريليون وون

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تبين أن إجمالي قيمة الديون على الحكومة والأسر والشركات في كوريا الجنوبية قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق.وطبقا لبيانات قدمتها وزارة المالية والبنك المركزي الكوري للنائب البرلماني عن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "تشو كيونغ هو"، بلغ إجمالي قيمة ديون البلاد 4 آلاف و916 تريليون وون في العام الماضي، بما فيها ألفان و198 تريليون وون على الحكومة، وألف و600 تريليون وون على الأسر، وألف و118 تريليون وون على الشركات.وأشارت البيانات إلى أن الديون الوطنية الرسمية بلغت 728.8 تريليون وون في العام الماضي، وهو ما يمثل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 14 مليونا و90 ألف وون على كل فرد كوري، و36 مليونا و230 ألف وون على كل أسرة كورية.وبلغت قيمة الديون على المؤسسات العامة 525.1 تريليون وون، أي 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت الديون على صندوق توفير المعاش 944.2 تريليون وون، أي 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي.وبهذا بلغت قيمة الديون الحكومية ألفين و198.1 تريليون وون في العام الماضي، بعد أن كانت ألفا و609 تريليونات وون عام 2013، وألفا و879.9 تريليون وون في عام 2016، وألفين و124.1 تريليون وون في عام 2018.