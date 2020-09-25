توقعات بفوز عالم كوري جنوبي بجائزة نوبل في الكيمياء

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قالت لجنة نوبل في موقعها الرسمي على الإنترنت إنه سيتم الكشف عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل على مراحل، بدءا من اليوم الاثنين وحتى الثاني عشر من أكتوبر.ويتحول الانتباه إلى ما إذا كان العالم الكوري الجنوبي "هيون تيك هوان"، الأستاذ في جامعة سيول الوطنية، سيفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، حيث إنه قام بإجراء أبحاث حول تركيب واستخدام البلورات النانوية بالتعاون مع "مونجي باويدي" الأستاذ بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا "إم آي تي"، و"كريستوفر موراي" الأستاذ بجامعة بنسلفانيا.وإذا فاز العالم "هيون" بالجائزة، فسوف يكون ثاني كوري جنوبي يحصل على جائزة نوبل بعد الرئيس الكوري الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ"، وأول من يفوز بالجائزة من الكوريين في مجال العلوم.ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للكيمياء يوم الأربعاء القادم.