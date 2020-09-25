التسوق عبر الإنترنت في كوريا خلال أغسطس يسجل أعلى مستوياته

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سجل حجم التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي أعلى مستوياته منذ شهر يناير من عام 2001، عندما بدأت عملية جمع الإحصاءات ذات الصلة، وذلك بسبب عودة انتشار فيروس كورونا وموسم الأمطار الطويل في الصيف الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم التسوق عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية في شهر أغسطس الماضي 14 تريليونا و383.3 مليار وون، أي حوالي 12,3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 27.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته للشهر الثاني على التوالي.وبهذا بلغت حصة التسوق عبر الإنترنت من إجمالي حجم مبيعات التجزئة في كوريا 28.6%، بزيادة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.وأشار التقرير إلى أن حجم التسوق عبر أجهزة الهواتف الذكية فقط بلغ 9 تريليونات و326.5 مليار وون في أغسطس، بزيادة 27.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.