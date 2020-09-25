كوريا الثانية من بين الدول الرئيسية من حيث النمو الاقتصادي

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طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني مع روسيا، وبعد الصين، من بين 38 دولة رئيسية حول العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام، وذلك على الرغم من أن معدل النمو الاقتصادي الكوري قد سجل انخفاضا بنسبة 3.2% خلال تلك الفترة.وكانت كوريا الجنوبية قد احتلت المركز الثاني عشر في الربع الأول من هذا العام.وأشار التقرير إلى أن الصين احتلت المركز الأول بمعدل نمو بلغ 11.5%، فيما احتلت اليابان المركز الثالث عشر بمعدل بلغ سالب 7.9%، والولايات المتحدة المركز الحادي والعشرين بسالب 9.1%.الجدير بالذكر أن البنك المركزي الكوري قد توقع في أواخر شهر أغسطس الماضي أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بنسبة تتراوح بين 1.3% و2.2% هذا العام.