قادة الأعمال في مجموعة العشرين يطالبون بسياسات اقتصادية جريئة ضد كورونا

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دعا قادة الأعمال في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الرئيسية حول العالم، إلى تطبيق سياسات اقتصادية جريئة لمعالجة التداعيات الناجمة عن أزمة جائحة كورونا التي طال أمدها.وأوضح تقرير بثته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أمس الاثنين، فقد أطلق "يوسف البنيان" رئيس مجلس قادة الأعمال في مجموعة العشرين، المكون من كبار المديرين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم، هذه الدعوة قائلا إن الاقتصاد العالمي يمر بأسوأ حالاته منذ قرن. وأشار إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سياسية "جريئة وواسعة النطاق" من أجل إحداث انتعاش اقتصادي أقوى وأكثر استقرارا.وجاءت هذه الدعوة قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية الشهر القادم.وقدم مجلس رجال الأعمال في مجموعة العشرين 25 توصية سياسية لمعالجة المخاطر الاقتصادية، بما في ذلك النزاعات التجارية، والشكوك المحيطة بالسياسات الحكومية، والتوترات الإقليمية، وزيادة نقاط الضعف المالية. ويسعى مجلس رجال أعمال مجموعة العشرين إلى التعامل مع هذه المخاطر من خلال تعزيز التعددية والمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، من بين أهداف أخرى.