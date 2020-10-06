ترامب يقول إنه سيغادر المستشفى بعد 3 أيام من تلقي علاج فيروس كورونا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيعود إلى البيت الأبيض، وذلك بعد ثلاثة أيام من دخوله مستشفى عسكري لتلقي العلاج من فيروس كورونا.وكتب ترامب على تويتر أنه سيغادر مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في الساعة 6:30 مساء. وأضاف أنه يشعر بشعور جيد حقا وطلب من الناس عدم الخوف من الفيروس وعدم السماح له بالسيطرة على حياتهم. وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة طورت بعض "العقاقير والمعرفة الرائعة حقا" في ظل إدارته، مشيرا إلى أنه يشعر بتحسن أكثر مما كان عليه قبل 20 عاما.وكان ترامب قد أعلن في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي أنه هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى العسكري مساء الجمعة حيث تلقى منذ ذلك الحين العلاج من الفيروس.