تأجيل زيارة وزير الخارجية الصيني إلى كوريا الجنوبية

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تقرر تأجيل زيارة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إلى كوريا الجنوبية التي كان من المقرر لها هذا الشهر، وذلك بسبب تضارب الجداول الزمنية.ووفقا لمصدر دبلوماسي أمس الاثنين، فإن سيول وبكين ظلتا تجريان محادثات لترتيب رحلة وانغ إلى كوريا في وقت ما من الأسبوع القادم، ولكن تم تعليق هذه المحادثات بسبب الأحداث السياسية الصينية المقررة هذا الشهر.وكانت هناك توقعات بأن إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى سيول قد يؤثر على زيارة وانغ، لكن المصدر قال إن القرار اتخذ قبل تأجيل بومبيو لزيارته، كما أن وانغ أجّل زيارته إلى اليابان أيضا. وتنسق الصين واليابان زيارة وانغ إلى طوكيو، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني برئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا، كما سيعقد محادثات مع نظيره الياباني.وبذلك من المتوقع أن يزور وانغ كلا من سيول وطوكيو عقب الجلسة الكاملة السنوية للحزب الشيوعي الصيني المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر في بكين.