زعيم كوريا الشمالية يعقد اجتماعا للحزب الحاكم لإطلاق حملة مدتها 80 يوما

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عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم حيث أطلق "حملة لمدة 80 يوما" لتحقيق الأهداف الاقتصادية والأهداف الأخرى للبلاد، حتى نهاية هذا العام.وأفاد تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بأن "كيم" ترأس اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب يوم أمس الاثنين. وأوضح التقرير أن الاجتماع اتخذ قرارا حاسما بإطلاق حملة وطنية لمدة 80 يوما قبل المؤتمر الثامن للحزب المقرر عقده في يناير، كما أجرى مناقشات معمقة حول اتجاه الحملة وطرقها. وقال التقرير إن البلاد تواجه مهمة صعبة تتمثل في عقد الأحداث بنجاح للاحتفال بالذكرى الـ75 على تأسيس الحزب واختتام النضال بفخر هذا العام قبل مؤتمر الحزب.وكان كيم قد أعلن في شهر أغسطس الماضي أن الحزب الحاكم سيعقد مؤتمرا في يناير لتحديد خطة جديدة للتنمية الاقتصادية مدتها خمس سنوات، معترفا بأن خطته الأولية فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية غير المتوقعة.