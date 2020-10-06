ترامب يغادر المستشفى بعد تلقي العلاج من فيروس كورونا

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خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مستشفى عسكري مساء أمس الاثنين، بعد ثلاثة أيام من دخوله للعلاج من فيروس كورونا.وغادر ترامب مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني الذي يقع خارج واشنطن في الساعة 6:40 من مساء أمس، حيث عاد إلى البيت الأبيض. وكان ترامب قد كتب على تويتر في وقت سابق من يوم أمس الاثنين بأنه "يشعر بأن حالته جيدة للغاية" وأنه يخطط لمغادرة المستشفى في الساعة 6:30 مساء. وفي تغريدة قبل مغادرته المستشفى مباشرة، قال ترامب إنه سيعود إلى حملته الانتخابية قريبا وأن الأخبار المزيفة لا تظهر سوى نتائج استطلاعات وهمية.وكان ترامب قد أعلن في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي أنه هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى العسكري مساء الجمعة حيث تلقى منذ ذلك الحين العلاج من الفيروس.