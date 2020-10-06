أسعار المستهلك في كوريا تسجل أكبر نمو منذ 6 أشهر

Photo : YONHAP News

سجلت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ستة أشهر، في شهر سبتمبر الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك قد وصل إلى 106,2 نقطة في شهر سبتمبر، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق.وقال التقرير إن ذلك يعتبر أكبر نمو منذ شهر مارس، مشيرا إلى أن أسعار المستهلك نمت بنسبة تزيد عن 1% في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، لكن هذا النمو تباطأ إلى ما يقرب من الصفر في أبريل، ثم سجل المؤشر نموا سلبيا في مايو بسبب تداعيات جائحة كورونا.وقد ظلت القراءة ثابتة في يونيو لكنها سجلت نموا منذ ذلك الحين. وقفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 13,5% على أساس سنوي في سبتمبر، وهي أكبر زيادة أيضا منذ مارس 2011.وانخفضت السلع الصناعية بنسبة 0,7% بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، في حين تراجعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 4,1% مقارنة بما كانت عليه في العام السابق.