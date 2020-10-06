مون يطلب دعم البرازيل للمرشحة الكورية لمنصب رئيس منظمة التجارة العالمية

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طلب الرئيس "مون جيه إين" من الرئيس البرازيلي "جاير بولسونارو" دعم مساعي وزيرة التجارة الكورية الجنوبية للحصول على منصب مدير منظمة التجارة العالمية.وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كانغ مين صوك" إن الرئيسين تحدثا عبر الهاتف لمدة 20 دقيقة مساء أمس الاثنين، حيث أكد "مون" لنظيره البرازيلي على أن وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" أفضل المرشحين للمنصب من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين مثل توسيع التجارة الحرة وتطوير منظمة التجارة العالمية واستعادة نظام التجارة متعدد الأطراف. وردا على ذلك ، قال الرئيس البرازيلي إنه يدرك تماما قدراتها.كما تبادل الجانبان الآراء حول تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.وكان الرئيس "مون" قد طلب في وقت سابق من كل من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والمستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" دعم المرشحة الكورية، وذلك عبر محادثات هاتفية أجراها معهما مؤخرا.