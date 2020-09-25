منظمة الصحة العالمية تقول إن 10% من سكان العالم مصابون بفيروس كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية إن 10% من سكان العالم، أي أكثر من 780 مليون شخص ربما يكونون قد أصيبوا بفيروس كورونا، معترفة بآراء بعض الخبراء التي تفيد بأن عدد حالات الإصابة بالفيروس أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه بشكل رسمي.جاء ذلك بعد أن قال موقع "وورلد أوميتر" للإحصاءات إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قد بلغ 35 مليون حالة .وأعربت المنظمة عن قلقها من أن معظم سكان العالم لايزالون معرضين لخطر الإصابة بالفيروس، كما يواجهون فترة صعبة للغاية بسبب استمرار الفيروس في الانتشار.تجدر الإشارة إلى أن المعدل اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة في فرنسا قد ارتفع إلى مستوى 17 ألفا في الآونة الأخيرة، وبالتالي تم وضع العاصمة باريس في حالة تأهب قصوى.وسيتم بموجب هذا القرار إغلاق جميع الحانات والمقاهي في باريس اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يوما، ولكن لن يشمل القرار المطاعم التي ستظل أبوابها مفتوحة أمام العملاء.وكانت الحكومة الفرنسية قد وضعت مدينة مرسيليا في حالة تأهب قصوى قبل أسبوع ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات مماثلة في عشر مدن كبرى أخرى في فرنسا.من جهة أخرى، تمت إعادة إغلاق العاصمة الإسبانية مدريد ، فيما حظرت الحكومة الألمانية تنظيم تجمعات يشارك فيها أكثر من 25 شخصا.