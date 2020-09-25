كوريا تؤكد على أهمية العدالة الدولية في توزيع اللقاحات والأدوية

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أكد نائب وزير الصحة والرفاهية الكوري "كيم كانغ ريب" على أهمية توزيع اللقاحات والأدوية لفيروس كورونا بشكل عادل على مستوى العالم.جاء ذلك في كلمة ألقاها "كيم" في اجتماع عبر الفيديو للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية عقد على مدار الأمس واليوم، حيث قال إن أجهزة التشخيص السريع للإصابة بفيروس كورونا، والتي طورتها شركة كورية وتم إدراجها ضمن قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية مؤخرا، سوف تمكّن دول العالم من التنفيذ السهل للاختبارات التشخيصية.وسيلقي نائب الوزير الكوري "كيم" كلمة نيابة عن الدول الأعضاء في مجموعة الدعم للاستجابة العالمية للأمراض المعدية.وقد تم إطلاق هذه المجموعة في شهر مايو الماضي بقيادة كوريا الجنوبية لتعزيز الاستجابة الفعالة للمجتمع الدولي بشأن الأمراض المعدية.وتشمل المجموعة في عضويتها كلا من: سنغافوره وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب وكينيا والمكسيك وبيرو.