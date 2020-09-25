كوريا الأولى عالميا للشهر الثالث على التوالي من حيث حجم صفقات بناء السفن

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول على مستوى العالم في شهر سبتمبر الماضي وللشهر الثالث على التوالي من حيث حجم الصفقات التي حصلت عليها لبناء السفن.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية، اليوم الثلاثاء، حصلت كوريا الجنوبية على صفقات لبناء 6 سفن يصل إجمالي حمولتها إلى 230 ألف طن، فيما حصلت الصين على صفقات لبناء 13 سفينة يصل إحمالي حمولتها إلى 240 ألف طن.الجدير بالذكر أن شركة "سام سونغ" للهندسة الثقيلة وشركة "هيون ديه ميبو" لبناء السفن قد حصلت على صفقات لبناء 3 سفن يصل إجمالي حمولتها إلى 110 آلاف طن في أواخر شهر سبتمبر الماضي.وبهذا بلغ إجمالي حجم صفقات بناء السفن التي حصلت عليها الشركات الكورية في سبتمبر الماضي 9 سفن يصل إجمالي حمولتها إلى 340 ألف طن، لتحتل كوريا الجنوبية بذلك المركز الأول عالميا من حيث حجم صفقات بناء السفن.وبلغ حجم صفقات بناء السفن التي حصلت عليها كوريا خلال الربع الثالث من هذا العام مليونا و420 ألف طن، أي 45% من إجمالي حجم الصفقات العالمية، محتلة بذلك المركز الأول على مستوى العالم، وتلتها كل من روسيا والصين.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الطلبات العالمية على بناء السفن خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام قد شهد انخفاضا بنسبة 49% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.وتوقع مسؤول في دائرة صناعة السفن أن تحصل الشركات الكورية على صفقات لبناء ناقلات للغاز الطبيعي المسال من موزمبيق وروسيا خلال الربع الأخير من هذا العام.