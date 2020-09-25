جدل حول خطة سلاح البحرية الكورية لإدخال حاملة طائرات خفيفة

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وضع سلاح البحرية الكورية خطة لإدخال حاملة طائرات خفيفة وسط منافسة شرسة على حاملات الطائرات في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية.الجدير بالذكر أن كلا من صين واليابان تخططان لنشر حاملات مقاتلات من نوع الشبح في منتصف العشرينيات من القرن الحالي.وقد أثيرت الحاجة إلى إدخال حاملات الطائرات في كوريا الجنوبية بسبب احتمال توسع مناطق النزاعات الكامنة مع كوريا الشمالية والدول المجاورة، خاصة في جزر دوكدو والمياه القريبة منها، والمنطقة 7 للتنقيب عن النفط، وجزيرة إيودو.وبموجب خطة سلاح البحرية الكورية، سيبدأ تصميم حاملة طائرات خفيفة في العام القادم، ليتم نشرها في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي.وتثير هذه الخطة جدلا حادا بسبب التكاليف اللازمة لبنائها وشراء 20 مقاتلة من طراز "إف-35 بي"، حيث تحتاج الخطة 4.5 تريليون وون، اي حوالي 4 مليارات دولار، من أجل تنفيذها.إلى جانب هذا، يقول بعض الخبراء إنه من الضروري بناء حاملتين أو ثلاث حاملات استعدادا للصيانة والتدريبات وغيرها من الحالات الأخرى، وهو ما سيتطلب تكاليف ضخمة.