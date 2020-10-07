سيول ترفض التعليق على محاولة شراء وقود غواصات نووية من الولايات المتحدة

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رفض مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية التعليق على تقرير إعلامي محلي يفيد بأن الحكومة سعت لشراء وقود نووي من الولايات المتحدة لتطوير غواصة تعمل بالطاقة النووية.ونقل مسؤول رئاسي كبير هذا الموقف في لقاء مع الصحفيين يوم أمس الثلاثاء، حيث دعا إلى اتباع نهج "حكيم" في الأمور الدبلوماسية والأمنية التي تتعلق بالمصالح الوطنية.وكانت صحيفة "دونغ إيه إيلبو" اليومية الكورية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي في وقت سابق من يوم أمس قوله إن "كيم هيون تشونغ" نائب رئيس مكتب الأمن القومي أكد على حاجة كوريا الجنوبية إلى غواصة تعمل بالطاقة النووية، وذلك خلال لقائه بمسؤولين أمريكيين عند زيارته إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي. وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين رفضوا طلب سيول شراء وقود نووي لهذا الغرض، مشيرين إلى سياسة عدم الانتشار النووي.وفي أغسطس، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن خطة لبناء غواصة بزنة أربعة آلاف طن ضمن خططها الدفاعية التي تبلغ مدتها خمس سنوات، مما أثار تكهنات بأنها قد تكون مجهزة بمحرك يعمل بالطاقة النووية. وكان المكتب الرئاسي قد أعلن مقدما عن زيارة كيم إلى الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر، قائلا إنها تهدف إلى إجراء مناقشات حول القضايا الثنائية والإقليمية العالقة.