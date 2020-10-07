السلطات الصحية الكورية تستأنف خدمة اللقاح المجاني ضد الإنفلونزا الأسبوع القادم

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قررت الحكومة الكورية استئناف خدمة التطعيمات السنوية المجانية ضد الإنفلونزا، بعد أسابيع من تعليقها بسبب سوء إدارة تخزين الدواء.وأعلن مسؤولون في وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الغذاء وسلامة الأدوية، عن هذا القرار أمس الثلاثاء بعد الكشف عن نتيجة عمليات التفتيش على اللقاحات التي يُفترض أنها تعرضت لدرجات حرارة عالية خلال عملية التوزيع.وأكد المسؤولون عدم حدوث أي تغيير في جودة تلك اللقاحات حتى بعد تعرضها إلى درجات حرارة تبلغ 25 درجة مئوية خلال فترة 24 ساعة، وأنهم يخططون لاستئناف التطعيم يوم الاثنين القادم. وقد تم تعليق التطعيم يوم 22 سبتمبر بعد اكتشاف مشاكل في التخزين. وتم بالفعل توزيع حوالي خمسة ملايين جرعة من أصل 12.59 مليون جرعة اشترتها الحكومة هذا العام، على المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد. واعتبارا من بعد ظهر أمس الثلاثاء، تم تأكيد تلقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص اللقاحات المعنية، بزيادة 749 عن اليوم السابق.وقد أطلقت كوريا لقاحات الإنفلونزا المجانية يوم 8 سبتمبر، حيث بدأت بالرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وتسع سنوات. ويذكر أن حوالي 19 مليون شخص، أي حوالي 37% من إجمالي عدد السكان، مؤهلون للحصول على التطعيمات المجانية، بعد توسيع الأهلية هذا العام نظرا لوباء كورونا.