إعادة محاكمة وريث سام سونغ في قضية الرشوة

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ستُستأنف مداولات المحكمة بشأن قضية رشوة تشمل "لي جيه يونغ" وريث مجموعة سام سونغ، في غضون هذا الشهر.ووفقا لمصادر قضائية أمس الثلاثاء، تخطط محكمة سيول العليا لعقد جلسة استماع للقضية يوم 26 أكتوبر، وذلك للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. وقد تم تعليق المحاكمة منذ يوم 17 يناير عندما دعا فريق تحقيق مستقل بقيادة "بارك يونغ سو" المحكمة إلى تغيير القاضي "جونغ جون يونغ"، بحجة أنه أظهر تحيزا في القضية وتحيزا تجاه المتهم. ورفضت محكمة الاستئناف الطلب في أبريل، ثم قدم الفريق نفس الالتماس إلى المحكمة العليا، لكن المحكمة العليا رفضته الشهر الماضي أيضا، قائلة إنه لا يوجد سبب موضوعي للاعتراف بمثل هذه الشكوك.وقد حُكم على "لي" البالغ من العمر 52 عاما بالسجن لمدة خمس سنوات في أغسطس 2017، بتهمة تقديم شركة سام سونغ أكثر من 3,6 مليار وون لدعم ابنة "تشيه سون شيل" الصديقة المقربة للرئيسة السابقة "بارك كون هيه". وخفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى عامين ونصف مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات، مما أدى إلى إطلاق سراحه في فبراير 2018.ومع ذلك، يتم النظر في القضية مرة أخرى في محكمة سيول العليا بعد أن ألغت المحكمة العليا العام الماضي قرار المحكمة الأدنى وأمرت محكمة الاستئناف بمراجعة القضية بحجة أنه تم تحويل مبلغ خمسة مليارات وون إضافية إلى "تشيه" من قبل شركة سام سونغ، وهو ما ينبغي اعتباره أيضا رشوة.