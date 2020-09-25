الكشف عن وجود دبلوماسي كوري شمالي سابق في كوريا الجنوبية بعد اختفائه في 2018

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أفادت تقارير بأن دبلوماسيا كوريا شماليا سابقا كان يعمل في إيطاليا، يقيم حاليا في كوريا الجنوبية منذ أكثر من عام بعد اختفائه من روما في أواخر عام 2018.وقالت مصادر في المعسكر الحاكم في كوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء إن القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية لدى إيطاليا سابقا، "جو سونغ كيل" قد دخل كوريا الجنوبية في يوليو من العام الماضي عن طريق بلد ثالث مع زوجته.وقال النائب البرلماني "ها تيه كيونغ" من حزب "سلطة الشعب" المعارض الرئيسي، إن "جو" تحت حماية السلطات الحكومية. وكان دخول "جو" غير معروف للجمهور لأكثر من عام منذ أن طلب من السلطات عدم الكشف عنه لأسباب تتعلق بسلامته.ومع ذلك، رفض مسؤول في جهاز المخابرات الوطنية تأكيد دخول "جو" للبلاد.وقد اختفى جو مع زوجته في أثناء عمله كنائب لسفير لكوريا الشمالية في روما في أوائل نوفمبر 2018 قبل انتهاء فترة مهمته هناك، وقالت بعض التقارير إنه طلب اللجوء في بلد ثالث تحت حماية الحكومة الإيطالية وحكومات أخرى.