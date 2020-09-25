البرلمان يستعد لبدء التدقيق الحكومي السنوي

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري عمليات التفتيش السنوي على الحكومة اليوم الأربعاء، وهو أول تفتيش من نوعه في إطار الدورة البرلمانية الحادية والعشرين.وسوف تستمر عمليات التفتيش البرلماني على شؤون الدولة حتى يوم 26 أكتوبر، حيث تغطي مئات الهيئات والجهات في الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية.وفي اليوم الأول من عمليات التفتيش التي تستمر 20 يوما، ستقوم 14 لجنة برلمانية بمراجعة أجهزة الدولة.وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تصبح لجنة الدفاع البرلمانية تحت الأضواء بسبب الخلافات ذات الصلة بقضية مقتل مسؤول كوري جنوبي في المياه الكورية الشمالية، وقضية نجل وزيرة العدل "تشو مي إيه".ومن المتوقع أيضا أن تركز لجنة الاستراتيجية والمالية تدقيقها على السلامة المالية للبلاد بعد حصول الحكومة على أربع ميزانيات تكميلية، بينما ستدقق لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في أعمال الهيئات الحكومية ذات الصلة بجهود الحجر الصحي لفيروس كورونا ولقاحات الإنفلونزا.