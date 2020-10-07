ارتفاع حجم الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي

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ارتفع حجم الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي في شهر سبتمبر الماضي، بسبب زيادة عوائد الاستثمار.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 420 مليارا و550 مليون دولار أمريكي بنهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها مليار و590 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في شهر أغسطس.وقال التقرير إن الرقم الشهري انخفض بما يقرب من 9 مليارات دولار في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، لكنه انتعش وسجل نموا في الأشهر الستة التالية.وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع الأخير في سبتمبر يرجع إلى إصدار سندات استقرار النقد الأجنبي وزيادة عوائد الاستثمار.وبذلك احتفظت كوريا الجنوبية بالمركز التاسع عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية أغسطس، بينما تصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.