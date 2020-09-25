الرئيسان الكوري والأوزبكي يناقشان العلاقات الثنائية ومكافحة كورونا

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أجرى رئيسا كوريا الجنوبية وأوزبكستان محادثات هاتفية أمس الثلاثاء تناولت مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك جهود مكافحة وباء كورونا، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية.وصرح المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كانغ مين صوك" بأن الرئيس الأوزبكي "شوكت مير زيوئيف" قد أعرب عن امتنانه للرئيس "مون جيه إين" لمساعدة سيول في محاربة بلاده لفيروس كورونا، بما في ذلك إرسال خبراء طبيين كوريين، وتوفير إمدادات من أجل الحجر الصحي.ونقل المتحدث عن الرئيس الأوزبكي قوله إن بلاده تتعلم الكثير من طريقة كوريا للتعامل مع وباء كورونا، وهي طريقة فعالة للغاية، باستخدام كل الموارد المتاحة.ومن جانبه طلب الرئيس "مون" دعم أوزبكستان للمعهد الدولي للقاحات الذي يتخذ من سيول مقرا له، حتى يتمكن من القيام بدور أقوى في تطوير وتوزيع اللقاحات. واتفق الجانبان على ضرورة إطلاق المفاوضات بسرعة من أجل إبرام اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، كما تبادلا وجهات النظر حول عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأكد "مون" التزام سيول بمواصلة الجهود لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل وإحلال السلام الدائم، بينما قال أعرب الرئيس الأوزبكي عن أمله في تحقيق السلام بين الكوريتين، وتعهد بمواصلة دعم حكومة سيول.